Рух покинув Львів через коронавірус

Ще один клуб тимчасово покинув Львів

Львівський Рух змушений тимчасово змінювати домашню арену.

Про це повідомляє Meta-raitings.

Найближчі матчі Рух буде грати на стадіоні у Винниках.

Таке рішення ухвалене через ускладнення епідеміологічної ситуації у Львові. Рух повернеться на стадіон імені Богдана Маркевича, який був домівкою команди до липня минулого року. Саме тут підопічні Івана Федика зустрінуться 4 липня з МФК Металург та 7 липня з Агробізнесом.

Раніше повідомлялося, що ФК Львів змінить стадіон.