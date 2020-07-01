 ФК Львів змінить стадіон | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Два українські телеканали покажуть фінал Кубка України
Вчора 17:10 1922
Ф'юрі: Перемогти Вайлдера можемо тільки ми з Усиком
Вчора 23:25 2169
Мелікян: Не маю наміру опускатися до рівня Цецадзе
Вчора 21:25 1007
Фенербахче запропонував Динамо 1 млн євро за оренду Родрігеса
Вчора 14:15 1234
Зубков та Кравченко - у символічній збірній чемпіонату Угорщини
Вчора 13:40 1138
Пиварич хоче продовжити контракт з Динамо
Вчора 12:44 1476
Родрігес не хоче повертатися у Динамо Михайличенка
Вчора 12:31 1748
Нападник Шахтаря відреагував на інтерес Фенербахче
Вчора 11:15 2623
Ісенко: Лунін - мій приклад для наслідування
Вчора 10:14 2286
Де можна побачити перший контракт Кличка
Вчора 09:34 1086
Блоги
Провал Динамо і революція в Карпатах - ТаТоТаке
Провал Динамо і революція в Карпатах - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
29.06.2020 12:31 1118
Каргбо забив перший гол за Динамо...Щоправда у власні ворота
Каргбо забив перший гол за Динамо...Щоправда у власні ворота Андрій Твердохліб
28.06.2020 20:22 1434
Відео дня. Один з найкращих голів в історії. 6 років тому Хамес сотворив свій шедевр
Відео дня. Один з найкращих голів в історії. 6 років тому Хамес сотворив свій шедевр Андрій Твердохліб
28.06.2020 19:39 2405
У Ліверпулі є два суперклуби — Ліверпуль і дубль Ліверпуля: найкращі цитати Білла Шенклі
У Ліверпулі є два суперклуби — Ліверпуль і дубль Ліверпуля: найкращі цитати Білла Шенклі Андрій Твердохліб
28.06.2020 17:29 1210
Ломаченко виграв кваліфікацію в автодрифті
Ломаченко виграв кваліфікацію в автодрифті Valeriy Ruchka
28.06.2020 16:42 1961
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
10:16 Футбол Марадона може очолити збірну Іспанії - ЗМІ 39 1
09:56 Футбол Дженоа – Ювентус 1:3. Огляд матчу 189
09:45 Футбол ФК Львів змінить стадіон 615
09:30 Футбол Сетьєн: Я цілком задоволений грою Барселони 447
09:26 Блог 8 років тому на Олімпійському зіграли фінальний матч Євро-2012 161
09:15 Біатлон Підручний: Російські журналісти до мене не підходять 956
08:55 Футбол Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:3. Огляд матчу 682
08:43 Футбол Сімеоне: Ми старалися до кінця 969
08:26 Футбол Ювентус розібрався із Дженоа у 29 турі Серії А 895
08:12 Футбол Барселона у матчі трьома пенальті не змогла переграти Атлетіко у 33 турі Ла-Ліги 1211
00:09 Футбол Манчестер Юнайтед на виїзді переграв Брайтон у 32 турі АПЛ 1702
30 Червня 2020
23:57 Футбол Севілья на виїзді розгромила Леганес у 33 турі Ла-Ліги 1867
23:41 Бокс Гірн закликав Вайлдера поступитися Вайту боєм проти Ф'юрі 1721
23:25 Бокс Ф'юрі: Перемогти Вайлдера можемо тільки ми з Усиком 2169
23:10 Футбол Манчестер Сіті продає Сане в Баварію за 55 мільйонів 1969
22:54 Бокс Колишній суперник Ломаченка має намір скласти конкуренцію українцеві в легкій вазі 1807
22:42 Футбол Мальорка знищила Сельту у 33 турі Ла-Ліги 1925
22:29 Футбол Лаціо здобув вольову перемогу над Торіно у 29 турі Серії А 1854
22:10 Футбол Ворскла продовжила контракт з одним із лідерів команди 1775
21:55 Бокс Міллер може бути відсторонений від боксу на три роки 1801
21:41 Футбол Майкон повернувся до загальної групи Шахтаря 1583
21:25 Футбол Мелікян: Не маю наміру опускатися до рівня Цецадзе 1007
21:09 Футбол Карпати залишили два футболісти 1850
20:54 Футбол Волинь завдяки голу Кожанова переграла Оболонь Бровар у 21 турі Першої ліги 1722
20:40 Бокс Белью: Впевнений, що Вайт рознесе Повєткіна 1999

ФК Львів змінить стадіон

Сьогодні 09:45 615 0
ФК Львів дограє чемпіонат у Тернополі
ФК Львів змінить стадіон
#ФК Львів, #Тернопіль, #УПЛ

Джерело - footballua.tv.

ФК Львів вирішив тимчасово переїхати на іншу арену.

Про це повідомляє Футбол NEWS.

Львівський клуб до завершення чемпіонату України 2019/20 буде грати свої домашні матчі на Тернопільському міському стадіоні.

Клуб ухвалив таке рішення через складну епідеміологічну ситуацію у Львові. Перший матч на новій арені відбудеться вже цієї п'ятниці, 3 липня – Львів прийматиме полтавську Ворсклу.

Відзначимо, що Тернопіль востаннє приймав матчі елітного дивізіону України ще в 2001 році. Відтоді місцевий стадіон був реконструйований, його місткість складає 15150 місць.

Нагадаємо, Карпати зіграли внічию із ФК Львів у 28 турі УПЛ.

Коментарі ()