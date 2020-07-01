ФК Львів дограє чемпіонат у Тернополі

ФК Львів вирішив тимчасово переїхати на іншу арену.

Про це повідомляє Футбол NEWS.

Львівський клуб до завершення чемпіонату України 2019/20 буде грати свої домашні матчі на Тернопільському міському стадіоні.

Клуб ухвалив таке рішення через складну епідеміологічну ситуацію у Львові. Перший матч на новій арені відбудеться вже цієї п'ятниці, 3 липня – Львів прийматиме полтавську Ворсклу.

Відзначимо, що Тернопіль востаннє приймав матчі елітного дивізіону України ще в 2001 році. Відтоді місцевий стадіон був реконструйований, його місткість складає 15150 місць.

Нагадаємо, Карпати зіграли внічию із ФК Львів у 28 турі УПЛ.