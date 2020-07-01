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Баварія переманила таланта ПСЖ

Сьогодні 14:28 852 0
Н'янзу Куассі перейшов у Баварію
Баварія переманила таланта ПСЖ
#Баварія

Джерело - football24.ua.

Колишній захисник ПСЖ Н'янзу Куассі став гравцем Баварії.

Про це повідомляє пресслужба німецького клубу.

Н'янзу Куассі приєднався до Баварії на правах вільного агента

"Я дуже щасливий отримати можливість грати за Баварію. Це великий клуб з великими традиціями. Я дуже сподіваюся, що буду грати важливу роль тут. Буду наполегливо працювати для цього", – розповів Куассі.

Куассі провів 6 поєдинків у складі ПСЖ в поточному сезоні та записав до свого активу 2 голи.

Нагадаємо, Баварія поверне Перишича в Інтер.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті продає Сане в Баварію за 55 мільйонів.

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