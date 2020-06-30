Манчестер Сіті продає Сане в Баварію за 55 мільйонів

Джерело - sport.ua.
Манчестер Сіті і Баварія домовилися про трансфер атакувального півзахисника Лероя Сане.
Про це повідомляє Sky Sports.
За гравця Баварія віддасть майже 55 мільйонів фунтів. З них 47 мільйонів - основна частина, а решта може бути отримана у вигляді бонусів за вдалі виступи.
Раніше Сане відмовився продовжувати контракт з Сіті, тому клуб змушений домовлятися про перехід, щоб через рік не втратити футболіста безкоштовно.
24-річний гравець погодив з німецьким грандом 5-річний контракт.
Сане виступає за Манчестер Сіті з 2016 року, проте більшу частину нинішнього сезону пропустив через травму коліна.
Нагадаємо, Челсі обіграв Манчестер Сіті у 31 турі АПЛ та приніс чемпіонство Ліверпулю.