Матч Карпати - Маріуполь не відбудеться

Львів'яни отримають технічну поразку

Перенесений поєдинок 24 туру між Карпатами і Маріуполем завтра, 1 липня, не відбудеться.

Про це повідомляє УПЛ.

Гра мала пройти ще наприкінці травня, однак через коронавірусну епідемію серед гравців, тренерів та персоналу львівського клубу гру перенесли. Матч мав відбутися в Маріуполі через важку ситуацію з COVID-19 у Львівській області. Однак у "зелено-білих" немає фінансової можливості відправитися на виїзд.

Нагадаємо, вчора Карпати повідомили, що у них немає грошей, щоб продовжити участь у чемпіонаті України. Повторна неявка означатиме зняття команди з УПЛ. Наступну гру леви також повинні провести в Маріуполі в суботу, 4 липня.