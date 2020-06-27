Карпати зіграли внічию із ФК Львів у 28 турі УПЛ

Карпати зіграли свій перший матч після карантину

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 27 червня, Карпати у матчі 28 туру УПЛ приймали ФК Львів.

Матч завершився внічию – 1:1.

Відзначимо, що господарі поля догравали матч у меншості, на 42-й хвилині матчу другу жовту картку отримав півзахисник Олексій Хахльов

Чемпіонат України – УПЛ

28 тур, 27 червня

Карпати – ФК Львів 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 36 Сабіну, 1:1 – 62 Деда

Карпати: Кудрик, Дубінчак, Слюсар, Гіоргадзе (Тлумак, 74), Якімець, Сич, Хахльов, А. Козак (Руніч, 58), Притула, Танчик (Хлань, 74), Бойчук (Деда, 58).

Запасні: Сасс, Береза, Карабін, Сільченко.

ФК Львів: Сарнавський, Борзенко, Гончар (Люлька, 71), Братков, Бопесу (Клименчук, 83), Татарков, Сабіно (Приймак, 46), Богунов (Ренан, 80), Алваро, Яковеллі, Шина.

Запасні: Пеньков, Кравчук, Велвес, Ходаковський, Жонатан.

Попередження: Хахльов, 16, Гіоргадзе, 40, Слюсар, 58, Кудрик, 90+4 – Шина, 72, Богунов, 76.

Вилучення: Хахльов, 42 (друге попередження).

Раніше, Колос обіграв Олександрію у 28 турі УПЛ.