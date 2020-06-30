Мальорка знищила Сельту у 33 турі Ла-Ліги

Господарі забили 5 голів у ворота Сельти

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 30 червня, у матчі 33 туру іспанської Ла-Ліги Мальорка святкувала домашню перемогу над Сельтою.

Господарі святкували впевнену перемогу. Ще до перерви матчу господарі забили три голи. Після перерви Мальорка довела рахунок до перемоги з перевагою у чоитри голи. Гості змогли забити гол престижу.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

33 тур, 30 червня

Мальорка - Сельта 5:1 (3:0)

Голи: 1:0 - 13 Будімір (пен), 2:0 - 27 Кучо, 3:0 - 40 Посо, 3:1 - 50 Аспас, 4:1 - 52 Будімір, 5:1 - 60 Севілья

Раніше, Леванте впевнено переграв Бетіс у 32 турі Ла-Ліги.

Також, Барселона втратила перемогу над Сельтою.