Мальорка знищила Сельту у 33 турі Ла-Ліги

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 30 червня, у матчі 33 туру іспанської Ла-Ліги Мальорка святкувала домашню перемогу над Сельтою.
Господарі святкували впевнену перемогу. Ще до перерви матчу господарі забили три голи. Після перерви Мальорка довела рахунок до перемоги з перевагою у чоитри голи. Гості змогли забити гол престижу.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
33 тур, 30 червня
Мальорка - Сельта 5:1 (3:0)
Голи: 1:0 - 13 Будімір (пен), 2:0 - 27 Кучо, 3:0 - 40 Посо, 3:1 - 50 Аспас, 4:1 - 52 Будімір, 5:1 - 60 Севілья
Раніше, Леванте впевнено переграв Бетіс у 32 турі Ла-Ліги.
Також, Барселона втратила перемогу над Сельтою.