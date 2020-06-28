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Леванте впевнено переграв Бетіс у 32 турі Ла-Ліги

Сьогодні 16:59 605 0
Леванте відірвався від Бетіса на чотири очки
Леванте впевнено переграв Бетіс у 32 турі Ла-Ліги
#Леванте, #Бетіс

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 28 червня, у матчі 32 туру іспанської Ла-Ліги Леванте зустрічався з Бетісом.

Господарі святкували впевнену перемогу. До 60-ої хвилини матчу Леванте вів у рахунку 4:0. Гості змогли відіграти два м’ячі. 

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
32 тур, 28 червня

Леванте - Бетіс 4:2 (2:0)

Голи: 1:0 - 21 Майораль, 2:0 - 35 Барді, 3:0 - 51 Моралес, 4:0 - 59 Рочіна, 461 - 70 Каналес, 4:2 - 88 Хуанмі

Нагадаємо, Барселона втратила перемогу над Сельтою у 32 турі Ла-Ліги.

Раніше, Атлетік розібрався з Мальоркою.

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