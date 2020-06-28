Леванте впевнено переграв Бетіс у 32 турі Ла-Ліги

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 28 червня, у матчі 32 туру іспанської Ла-Ліги Леванте зустрічався з Бетісом.
Господарі святкували впевнену перемогу. До 60-ої хвилини матчу Леванте вів у рахунку 4:0. Гості змогли відіграти два м’ячі.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
32 тур, 28 червня
Леванте - Бетіс 4:2 (2:0)
Голи: 1:0 - 21 Майораль, 2:0 - 35 Барді, 3:0 - 51 Моралес, 4:0 - 59 Рочіна, 461 - 70 Каналес, 4:2 - 88 Хуанмі
Нагадаємо, Барселона втратила перемогу над Сельтою у 32 турі Ла-Ліги.
Раніше, Атлетік розібрався з Мальоркою.