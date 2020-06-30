Бенфіка відправила тренера у відставку, не чекаючи завершення чемпіонату

Португальський клуб двома поразками погіршив шанси на чемпіонство

Джерело - Чемпіон.

Португальська Бенфіка відправила у відставку свого головного тренера Бруну Лажи.

Про це повідомляє сайт клубу.

Контракт з 44-річним португальським фахівцем був розірваний за обопільною згодою.

Negociação de um princípio de acordo com o treinador Bruno Lage para a cessação do contrato de trabalho. — SL Benfica (@SLBenfica) June 30, 2020

Після відновлення чемпіонату Португалії після карантину Бенфіка виграла тільки один з п'яти матчів, ще двічі зігравши внічию. Через це замість лідерства в чемпіонаті Бенфіка відстає від Порту на 6 очок.

Разом з Бенфікою Лажи ставав чемпіоном Португалії (2018/19) і володарем Суперкубка країни (2019).

Повідомляється, що новим тренером лісабонського клубу може стати Маурісіо Почеттіно.

Нагадаємо, Ісенко потрапив в сферу інтересів Бенфіки.