Бенфіка зв'язувалася з Почеттіно і Емері

Орли хочуть призначити нового наставника

Бенфіка незадоволена роботою наставника команди Бруну Лаже і вже шукає йому заміну.

Про це повідомляє Record.

У босів орлів є три основні кандидатури - Жорже Жезуш, Маурісіо Почеттіно і Унаї Емері.

Жезуш, який працював в клубі з 2009 по 2015 рік, зараз успішно справляється зі своєю роботою у Фламенго, з яким виграв Кубок Лібертадорес і бразильську Серію А в минулому сезоні. Судячи з усього, він зараз не зацікавлений в роботі в Лісабоні.

Водночас Почеттіно і Емері залишаються безробітними після звільнень з лондонських грандів."Бенфіка вже провела переговори з Почеттіно, проте аргентинець для початку хоче вивчити і інші варіанти продовження кар'єри. Емері ж може виявитися куди більш поступливим після провалу в Арсеналі.

Раніше, будинки футболістів Бенфіки атакували вандали.