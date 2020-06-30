Карпати не вирушили на матч з Маріуполем

У Карпатах підтвердив факт неучасті команди в наступному матчі УПЛ.

Про це розповів виконавчий директор львівського клубу Ростислав Ящишин.

"Ми і справді не поїхали до Маріуполя. Не поїхали через відсутність потрібної суми, щоб провести три тижні за межами Львова. Ця сума потрібна для проживання в готелях, харчування, переїзди та інші витрати. Ми порахували, що потрібно близько 1,5 млн.

Напевно, у вас виникло логічне питання: чому ви раніше про це не говорили, а зараз поставили на вуха всю Україну і поламали всім плани? Я нормально б поставився до такого питання. Річ у тому, що у клубу два власники. Не один, а два. Дві міжнародні іноземні компанії.

З одним співвласником я постійно перебуваю в контакті. Він допомагає, чим може. Зараз в команді немає боргів. У команди є все, що треба. Навіть отримала преміальні, хоч і за нічию, але за проявлений характер. Наші діти зіграли дуже здорово. Ми дуже задоволені.

Але, на жаль, Смалійчук не зміг зустрітися з другим співвласником. Він уже три тижні тут. Наскільки знаю, були розмови, що зустріч повинна була відбутися. Але її не було. Я залишився без потрібної великої дотації. Ми весь рік жили без фінансування, у нас його не було.

Ми тягнули фактично на жилах, робили, що могли. Заробляли усіма можливими методами, щоб якось прожити. Ясно, що це не життя, а існування, виживання. Результати в таблиці абсолютно відповідають дійсності, тому, що у нас відбувалося за останній рік.

Зараз ситуація виглядає так: один інвестор, який є - Смалійчук - готовий фінансувати виключно свої 50%. Він хотів зустрітися з другим інвестором, щоб обговорити два варіанти.

Перший варіант - продаж його частини. Напевно, сума там немаленька, можливо, мова б йшла про розстрочення. Другий - загальне фінансування. Так прописано в договорі про співпрацю двох компаній, які володіють клубом. Зараз у мене немає потрібної суми, щоб відправити команду на виїзд", - розповів Ящишин.