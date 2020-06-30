Джерело - football24.ua.
Голкіпер Шальке Алєксандер Нюбель перейшов у Баварію.
Про це повідомляє пресслужба мюнхенського клубу.
23-річний кіпер пройшов медогляд в баварській команді і уклав з клубом контракт до 30 червня 2025 року.
"Нюбель – один з найбільших талантів серед воротарів. Він продовжить вдосконалюватися у Баварії і доб'ється прогресу. Він отримає всю необхідну підтримку від нас", – розповів спортивний директор Баварії Хасан Саліхаміджіч
Відзначимо, що Нюбель виступав за Шальке протягом останніх п'яти років. У поточному сезоні провів за "кобальтових" 29 матчів, в яких пропустив 44 м'ячі і ще 7 разів залишав свої ворота недоторканими.
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Нагадаємо, Мюллєр встановив рекорд Бундесліги за кількістю гольових передач у сезоні.