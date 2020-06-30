Баварія підписала талановитого голкіпера

Голкіпер Шальке Алєксандер Нюбель перейшов у Баварію.

Про це повідомляє пресслужба мюнхенського клубу.

23-річний кіпер пройшов медогляд в баварській команді і уклав з клубом контракт до 30 червня 2025 року.

"Нюбель – один з найбільших талантів серед воротарів. Він продовжить вдосконалюватися у Баварії і доб'ється прогресу. Він отримає всю необхідну підтримку від нас", – розповів спортивний директор Баварії Хасан Саліхаміджіч

Відзначимо, що Нюбель виступав за Шальке протягом останніх п'яти років. У поточному сезоні провів за "кобальтових" 29 матчів, в яких пропустив 44 м'ячі і ще 7 разів залишав свої ворота недоторканими.

Посмотреть эту публикацию в Instagram More ➡️ fc.bayern/NuebelMedical Публикация от #MEI8TER 🏆 🔴⚪ (@fcbayern) 30 Июн 2020 в 3:15 PDT

Нагадаємо, Мюллєр встановив рекорд Бундесліги за кількістю гольових передач у сезоні.