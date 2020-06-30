Динамо розпочало підготовку до матчу з Шахтарем

Динамо перед матчем закриється на базі клубу

Динамо у суботу, 4 липня, у 29 турі УПЛ зіграє із Шахтарем.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

"Біло-сині" розпочали підготовку до майбутньої зустрічі з "гірниками". У вівторок команда провела ранкове тренування на базі в Кончі-Заспі.

У наступні дні "біло-сині" будуть проводити вечірні тренування, а в п'ятницю, напередодні гри, на команду чекає традиційний "заїзд" на базу.

Матч Динамо - Шахтар відбудеться в суботу, 4 липня, о 19:30.

Нагадаємо, Десна здобула неймовірну перемогу над Динамо у 28 турі УПЛ.