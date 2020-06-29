Жерсон Родрігес може змінити клуб

Фенербахче розглядає можливість придбання гравця Динамо Жерсона Родрігеса.

Про це повідомляє Ajansspor.

Представники турецького клубу вже зв'язалися з агентом футболіста, щоб дізнатися плани його клієнта на майбутнє.

Родіргес мінімум до 26 липня буде виступати на правах оренди за Анкарагюджю. Його контракт з Динамо розрахований до літа 2024 року.

Тransfermarkt оцінює гравця в 1,4 млн євро.

У 10 матчах за Анкарагюджю Родрігес забив 5 голів (3 з пенальті) і зробив 2 ассисти.

Нагадаємо, нападник Динамо відзначився черговим голом у чемпіонаті Туреччини.