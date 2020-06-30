Ісенко: Лунін - мій приклад для наслідування

16-річний воротар Ворскли Павло Ісенко назвав ім'я свого кумира.

Про це розповів сам футболіст.

Актуально: 16-річний голкіпер вивів Ворсклу у фінал Кубка України. Відеоогляд серії пенальті

"З українських голкіперів мій приклад для наслідування - Андрій Лунін. У збірної України (U-17 - прим.) У мене тренер - Олександр Петраков. Він багато розповідав про нього. Лунін дуже багато працює", - розповів Ісенко.