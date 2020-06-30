Чеберко зацікавлений у трансфері в ЛАСК

Євген Чеберко прокоментував зацікавленість ЛАСКом

Захисник Зорі Євген Чеберко готовий перейти в європейський клуб.

Про це розповів сам футболіст.

"Мені говорили, що є зацікавленість з боку іноземного клубу. Але вони вирішують це питання між собою. Звичайно, в майбутньому у мене є мрії спробувати свої сили в Європі.

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Про ЛАСК чув, що це команда хорошого рівня, грала в Лізі Європи, добре виступає в чемпіонаті. Думаю, якщо все вийде, для мене це буде хороший крок у розвитку кар'єри надалі. Але поки ж всі мої думки пов'язані з Зорею", - сказав Чеберко.

Раніше, Громов залишить луганську Зорю.