 Циганик: Зоря збирається підсилиться влітку і вже веде попередні переговори | Футбол | Champion.com.ua
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Циганик: Зоря збирається підсилиться влітку і вже веде попередні переговори

Вчора 23:25 378 0
Журналіст розповів про можливі кадрові перестановки в Зорі
Циганик: Зоря збирається підсилиться влітку і вже веде попередні переговори
#Циганик, #Зоря

Джерело - footballhub.com.ua.

Луганська Зоря збирається підсилюватись певними футболістами, з ними вже проведено попередні розмови про перехід.

Про це заявив журналіст і ведучий ПроФутболу Ігор Циганик.

"По-перше, в Зорі точно буде підсилення влітку. Є у мене інформація, що луганчани збираються підсилюватись певними футболістами, з ними вже проведено попередні розмови про перехід.

По-друге, не можна говорити, що в Зорі буде якийсь великий розпродаж. У воротах Шевченко - він 100% залишається в Зорі. Вернидуб, швидше за все, залишається, адже я знаю, що керівництво клубу зацікавлене в ньому. Абу Ханна залишається.

Чеберко йде в ЛАСК. Можливо, він навіть підписав попередній контракт, я не знаю.

Михайличенко. За моєю інформацією, він не підписував контракт з Андерлехтом. Його трансфер ще не до кінця узгоджений. Цілком можливо, що Михайличенко залишиться в Зорі.

Піде Лєднєв. Залишається Іванісеня, прийдуть інші футболісти в центр поля. Там Кочергін, Луньов може розкритися, Циганікс.

Всі говорять, що піде Громов. Керівництво Зорі зацікавлене в тому, щоб цей футболіст залишився", - розповів Циганик.

Раніше, Громов залишить луганську Зорю.

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