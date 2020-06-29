К'єлліні і Буффон підписали нові контракти з Ювентусом

Джерело - Чемпіон.
Голкіпер Джанлуїджі Буффон і захисник Джорджо К'єлліні уклали нові контракт з Ювентусом.
Про це повідомляє прес-служба клубу.
Обидві угоди розраховані до літа 2021 року.
2️⃣0️⃣2️⃣1️⃣ | Una fantastica notizia: @gianluigibuffon & Giorgio @chiellini hanno rinnovato per un altro anno con la Juventus! ✍️❤️⚪⚫https://t.co/gxubRWKqaV pic.twitter.com/EgV25GfLrj— JuventusFC (@juventusfc) June 29, 2020
У поточному сезоні 42-річний голкіпер провів 11 матчів у всіх турнірах, пропустив 9 голів і тричі зберігав ворота в недоторканності.
35-річний К'єлліні вісім разів вигравав чемпіонат Італії в складі Ювентуса, тричі брав Кубок країни і чотири рази перемагав в Суперкубку.
Нагадаємо, Ювентус розгромив Лечче Шахова у 28 турі Серії А.