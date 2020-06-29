К'єлліні і Буффон підписали нові контракти з Ювентусом

Угоди розраховані до 2021 року

Джерело - Чемпіон.

Голкіпер Джанлуїджі Буффон і захисник Джорджо К'єлліні уклали нові контракт з Ювентусом.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Обидві угоди розраховані до літа 2021 року.

У поточному сезоні 42-річний голкіпер провів 11 матчів у всіх турнірах, пропустив 9 голів і тричі зберігав ворота в недоторканності.

35-річний К'єлліні вісім разів вигравав чемпіонат Італії в складі Ювентуса, тричі брав Кубок країни і чотири рази перемагав в Суперкубку.

Нагадаємо, Ювентус розгромив Лечче Шахова у 28 турі Серії А.