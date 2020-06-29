Аталанта купила півзахисника Ювентуса

Мураторе тільки минулого тижня дебютував в Серії А

Аталанта підписала півзахисника Ювентуса Сімоне Мураторе.

Про це повідомляє офіційний сайт туринського клубу.

Сума угоди склала 7 млн євро, які будуть виплачені протягом чотирьох років.

22-річний Мураторе - вихованець Ювентуса, але за першу команду бьянконері він зіграв лише в двох матчах: в грудні вийшов на одну хвилину в матчі Ліги чемпіонів проти Баєра, а 26 червня дебютував в Серії А, вийшовши на заміну в матчі з Лечче.

Сімоне Мураторе виступає на позиції центрального півзахисника, але може зіграти опорника і навіть центрального захисника.

Нагадаємо, Аталанта викупила контракт Пашалича.