 Аталанта купила півзахисника Ювентуса | Футбол | Champion.com.ua
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Аталанта купила півзахисника Ювентуса

Сьогодні 18:40 1069 0
Мураторе тільки минулого тижня дебютував в Серії А
Аталанта купила півзахисника Ювентуса
#Мураторе, #Аталанта

Джерело - iSport.ua.

Аталанта підписала півзахисника Ювентуса Сімоне Мураторе.

Про це повідомляє офіційний сайт туринського клубу.

Сума угоди склала 7 млн євро, які будуть виплачені протягом чотирьох років.

22-річний Мураторе - вихованець Ювентуса, але за першу команду бьянконері він зіграв лише в двох матчах: в грудні вийшов на одну хвилину в матчі Ліги чемпіонів проти Баєра, а 26 червня дебютував в Серії А, вийшовши на заміну в матчі з Лечче.

Сімоне Мураторе виступає на позиції центрального півзахисника, але може зіграти опорника і навіть центрального захисника.

Нагадаємо, Аталанта викупила контракт Пашалича.

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