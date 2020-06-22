Джерело - Чемпіон.
Аталанта викупила у Челсі хорватського півзахисника Маріо Пашалича.
Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.
Протягом останніх двох років 25-річний хорватський хавбек виступав за Аталанту на правах оренди.
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Сума трансферу не повідомляється.
Відзначимо, що Пашалич грає на позиції центрального півзахисника і є конкурентом Руслана Маліновського за місце в складі.
#SuperMario resta con noi! 🦸🏼♂️🇭🇷— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) June 22, 2020
Il centrocampista croato acquistato a titolo definitivo!
Mario #Pašalić stays with us! 🖤💙
Our #88 is an #Atalanta player on a permanent basis!#GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/6sHQhzjNSi