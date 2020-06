Аталанта викупила у Челсі хорватського півзахисника Маріо Пашалича.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Протягом останніх двох років 25-річний хорватський хавбек виступав за Аталанту на правах оренди.

Сума трансферу не повідомляється.

Відзначимо, що Пашалич грає на позиції центрального півзахисника і є конкурентом Руслана Маліновського за місце в складі.

#SuperMario resta con noi! 🦸🏼‍♂️🇭🇷

Il centrocampista croato acquistato a titolo definitivo!



Mario #Pašalić stays with us! 🖤💙

Our #88 is an #Atalanta player on a permanent basis!#GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/6sHQhzjNSi