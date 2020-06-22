Маріо Пашалич офіційно змінив клуб

Джерело - Чемпіон.

Аталанта викупила у Челсі хорватського півзахисника Маріо Пашалича.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Протягом останніх двох років 25-річний хорватський хавбек виступав за Аталанту на правах оренди.

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Сума трансферу не повідомляється.

Відзначимо, що Пашалич грає на позиції центрального півзахисника і є конкурентом Руслана Маліновського за місце в складі.