 Аталанта викупила контракт Пашалича | Футбол | Champion.com.ua
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Аталанта викупила контракт Пашалича

Сьогодні 18:59 659 0
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Аталанта викупила контракт Пашалича
#Пашалич, #Аталанта

Джерело - Чемпіон.

Аталанта викупила у Челсі хорватського півзахисника Маріо Пашалича.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Протягом останніх двох років 25-річний хорватський хавбек виступав за Аталанту на правах оренди.

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Сума трансферу не повідомляється.

Відзначимо, що Пашалич грає на позиції центрального півзахисника і є конкурентом Руслана Маліновського за місце в складі.

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