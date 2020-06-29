Гірники за гравця хочуть 15 млн євро

Італійська Рома відновила інтерес до 24-річного півзахисника Шахтаря і збірної України Віктора Коваленка.

Про це повідомляє Metropolitan Magazine.

Українця в рядах вовків в новому сезоні дуже хоче бачити головний тренер команди Паулу Фонсека, який раніше протягом трьох сезонів працював в Шахтарі.

Фонсека переконливо попросив керівництво підписати Коваленка, і те збирається спробувати задовольнити побажання наставника. Рома планує найближчим часом домовитися з Інтер Маямі про продаж Хав'єра Пасторе, що звільнить місце легіонера в заявці клубу для Коваленка.

Сам Коваленко хоче спробувати свої сили в Європі, а Шахтар готовий розглянути варіант продажу хавбека за 15 мільйонів євро. Втім, Рома планує дещо збити суму, користуючись тим, що контракт Коваленка з гірниками закінчується влітку наступного року.

У нинішньому сезоні Коваленко провів 25 офіційних матчів за Шахтар, записавши в актив 2 голи і 1 результативну передачу.

Нагадаємо, Шахтар зіграв внічию із Зорею у 28 турі УПЛ.