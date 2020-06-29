Скрипником цікавляться європейські клуби - ЗМІ

Віктор Скрипник може розірвати контракт із Зорею у міжсезоння

Джерело - Чемпіон.

До головного тренера Зорі Віктора Скрипника проявляють інтерес європейські клуби.

Про це розповів журналіст Михайло Співаковського.

Серед цих клубів є і один учасник Ліги чемпіонів, інші також забезпечили собі участь в єврокубках на наступний сезон.

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Відзначається, що між Зорею та Скрипником є ​​"джентльменська угода", за яким одна зі сторін може спокійно розірвати контракт в міжсезоння.

Луганську команду Скрипник очолив минулого літа, підписавши контракт строком на 3 роки. Під його керівництвом Зоря веде боротьбу за друге місце в чемпіонаті України, що дає право грати в кваліфікації Ліги чемпіонів.

Раніше, експерт порівняв Вернидуба зі Скрипником.