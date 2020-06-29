Скрипником цікавляться європейські клуби - ЗМІ

Джерело - Чемпіон.
До головного тренера Зорі Віктора Скрипника проявляють інтерес європейські клуби.
Про це розповів журналіст Михайло Співаковського.
Серед цих клубів є і один учасник Ліги чемпіонів, інші також забезпечили собі участь в єврокубках на наступний сезон.
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Відзначається, що між Зорею та Скрипником є "джентльменська угода", за яким одна зі сторін може спокійно розірвати контракт в міжсезоння.
Луганську команду Скрипник очолив минулого літа, підписавши контракт строком на 3 роки. Під його керівництвом Зоря веде боротьбу за друге місце в чемпіонаті України, що дає право грати в кваліфікації Ліги чемпіонів.
Раніше, експерт порівняв Вернидуба зі Скрипником.