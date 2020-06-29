 Скрипником цікавляться європейські клуби - ЗМІ | Футбол | Champion.com.ua
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Скрипником цікавляться європейські клуби - ЗМІ

Сьогодні 15:29 1235 0
Віктор Скрипник може розірвати контракт із Зорею у міжсезоння
Скрипником цікавляться європейські клуби - ЗМІ
#Скрипник, #Зоря, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

До головного тренера Зорі Віктора Скрипника проявляють інтерес європейські клуби.

Про це розповів журналіст Михайло Співаковського.

Серед цих клубів є і один учасник Ліги чемпіонів, інші також забезпечили собі участь в єврокубках на наступний сезон.

Актуально: Леоненко: Я хочу щоб Динамо тренував Скрипник

Відзначається, що між Зорею та Скрипником є ​​"джентльменська угода", за яким одна зі сторін може спокійно розірвати контракт в міжсезоння.

Луганську команду Скрипник очолив минулого літа, підписавши контракт строком на 3 роки. Під його керівництвом Зоря веде боротьбу за друге місце в чемпіонаті України, що дає право грати в кваліфікації Ліги чемпіонів.

Раніше, експерт порівняв Вернидуба зі Скрипником.

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