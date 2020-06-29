Експерт порівняв Вернидуба зі Скрипником

Джерело - Чемпіон.
Юрій Вернидуб і Віктор Скрипник - дуже сильні тренери, але з абсолютно різним стилем.
Таку думку висловив експерт телеканалів Футбол В'ячеслав Шевчук.
"Для мене вони обидва сильні тренери. Різниця лише в ігровому стилі. Якщо Зоря Вернидуба грала в більш верикальний і силовий футбол, то Зоря Скрипника - це високий пресинг, і намагання увесь час бути на м'ячі. А кому, який стиль більше подобається, то вже інша справа", - зазначив спеціаліст.
Нагадаємо, Віктор Леоненко заявив, що Динамо має тренувати Віктор Скрипник.
Напередодні Динамо програло Десні в 28 турі УПЛ.