Експерт порівняв Вернидуба зі Скрипником

Джерело - Чемпіон.

Юрій Вернидуб і Віктор Скрипник - дуже сильні тренери, але з абсолютно різним стилем.

Таку думку висловив експерт телеканалів Футбол В'ячеслав Шевчук.

"Для мене вони обидва сильні тренери. Різниця лише в ігровому стилі. Якщо Зоря Вернидуба грала в більш верикальний і силовий футбол, то Зоря Скрипника - це високий пресинг, і намагання увесь час бути на м'ячі. А кому, який стиль більше подобається, то вже інша справа", - зазначив спеціаліст.

Нагадаємо, Віктор Леоненко заявив, що Динамо має тренувати Віктор Скрипник.

Напередодні Динамо програло Десні в 28 турі УПЛ.