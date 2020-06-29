Джерело - football24.ua.
Колишній головний тренер Барселони Ернесто Вальверде незабаром може стати головним тренером кризової Валенсії.
Про це повідомляє Onda Cero.
Вальверде та його асистент Хон Аспіасу вже почали пошуки помешкання у Валенсії. Вони сподіваються, що невдовзі розпочнуть роботу з місцевим клубом.
Оточення Вальверде вже контактувало з босами Валенсії щодо можливої співпраці. Якщо його призначення відбудеться, то це буде другий прихід ентренадора на Месталью.
Раніше, Барселона звільнила Вальверде.