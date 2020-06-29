Ернесто Вальверде може відновити свою тренерську кар'єру

Колишній головний тренер Барселони Ернесто Вальверде незабаром може стати головним тренером кризової Валенсії.

Про це повідомляє Onda Cero.

Вальверде та його асистент Хон Аспіасу вже почали пошуки помешкання у Валенсії. Вони сподіваються, що невдовзі розпочнуть роботу з місцевим клубом.

Оточення Вальверде вже контактувало з босами Валенсії щодо можливої співпраці. Якщо його призначення відбудеться, то це буде другий прихід ентренадора на Месталью.

Раніше, Барселона звільнила Вальверде.