Гравцям Карпат повідомили, що матч з Маріуполем не відбудеться

Матч Карпати - Маріуполь може не відбутися

Футболісти Карпат отримали СМС, що наступний матч УПЛ з Маріуполем не відбудеться.

Про це повідомляє Sport.ua.

У суботу, 27 червня, Карпати зіграли свій перший поєдинок після відновлення сезону – із ФК Львів, який завершився внічию.

Наступного дня після львівського дербі футболістам Карпат були розіслані повідомлення, суть яких - матчу з Маріуполем, запланованого на 1 липня, не буде. Причина настільки категоричного рішення не вказується. Мовляв, чекайте подальших вказівок.

Раніше повідомлялося, що Карпати цього тижня знімуться з УПЛ.