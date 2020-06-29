В Олександрії може змінити тренер

Керівництво Олександрії розглядає кандидатуру екстренера Олімпіка Вісенте Гомеса на посаду нового головного тренера.

Про це повідомляє football24.ua.

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Рішення щодо майбутнього Володимира Шарана, який очолює команду з 2013 року, буде прийматися по завершенні сезону 2019/20. Після 28-ми турів Олександрія посідає 5 позицію, зберігаючи лише примарні шанси на 4 місце.

Нагадаємо, в 28-му турі УПЛ Олександрія на виїзді програла Колосу (1:2), що стало четвертою для команди Шарана поразкою поспіль.