Головний тренер Олександрії Володимир Шаран знає, що керівництво клубу задумалося про співпрацю через серію невдалих результатів команди останнім часом.

Про це заявив сам фахівець.

"Після розмов, які я почув після гри з Десною про те, що задумалося керівництво клубу... Звичайно, це плюсів не додає. Наше завдання - це єврокубки, а поки що не закінчився чемпіонат, не закінчився плей-оф, і неясно, де ми будемо виступати. Але, звичайно ж, це впливає на колектив, і на тренерський штаб.

Якщо президент щось скаже, прийме рішення, тоді буде ясно. Слухаємо тільки президента. Президент - це дуже серйозна людина, ми не перший рік працюємо разом, знаємо, що бувають і перемоги, і поразки, але приймає рішення президент", - сказав Шаран.