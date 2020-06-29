Джерело - Чемпіон.
Карпати не отримали ліцензію на наступний сезон через борги в розмірі 5 млн доларів.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
Співвласник Карпат Олег Смалійчук протягом трьох останніх тижнів перебуває в Україні і намагається зустрітися з Ігорем Коломойським, щоб той погасив 50% боргів. Інші 50% Смалійчук взяв би на себе і продовжив би фінансувати клуб.
Якщо Коломойський відмовить, то Смалійчук готовий викупити його частку в клубі. Швидше за все, на виплату, оскільки вона оцінюється в 25 млн доларів.
Але сторонам поки так і не вдалося поговорити, тому у львівському клубі не мають наміру витрачати гроші на решту матчів.
Є варіант, при якому створиться новий клуб Карпати. Він почне виступати не в аматорській лізі, а в Другій або Першій.
Нагадаємо, Карпати зіграли внічию із ФК Львів у 28 турі УПЛ.