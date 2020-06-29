 Ворскла - Олімпік 0:0. Огляд матчу | Футбол | Champion.com.ua
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Ворскла - Олімпік 0:0. Огляд матчу

Сьогодні 08:58 786 0
Огляд матчу Ворскла - Олімпік
Ворскла - Олімпік 0:0. Огляд матчу
#Ворскла, #Олімпік, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Ворскла та Олімпік не виявили сильнішого у 28 турі УПЛ.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
28 тур, 28 червня

Ворскла - Олімпік 0:0 

Ворскла: Олександр Ткаченко, Ігор Пердута, Едін Шехіч, Владислав Кулач (Олег Власов 62), Руслан Степанюк, Володимир Чеснаков, Давид Пуцлін, Євген Опанасенко, Ібрахім Кані, Денис Васін (Данило Кравчук 38), Павло Ребенок (Луїс Густаво Пальярес 47)

Олімпік: Артем Кичак, Дмитро Гришко, Захедітабар Шахаб (Денис Баланюк 64), Іван Зотько, Даніель Романовський (Андрій Кравчук 64), Віталій Балашов (Євген Пасіч 64), Максим Тейшейра, Микита Кравченко, Євген Цимбалюк (Назар Вербний 45), Орест Лебеденко, Сергій Політило

Попередження: Давид Пуцлін 41 - Захедітабар Шахаб 22, Сергій Політило 45, Назар Вербний 53

Раніше, Десна перемогла київське Динамо.

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