Гранада програла Ейбару у 32 турі Ла-Ліги

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 28 червня, у матчі 32 туру іспанської Ла-Ліги Гранада вдома зіграла Ейбаром.

У першому таймі гості вийшли вперед. На початку другого тайму господарі зрівняли рахунок. Та все ж на 69-ій хвилині Кіке забив переможний гол і Ейбар святкував виїзну перемогу.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

32 тур, 28 червня

Гранада - Ейбар 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 16 Де Бласіс, 1:1 - 48 Сольдадо, 1:2 - 69 Кіке

Раніше, Леванте впевнено переграв Бетіс у 32 турі Ла-Ліги.

Нагадаємо, Барселона втратила перемогу над Сельтою у 32 турі Ла-Ліги.