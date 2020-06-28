 Гранада програла Ейбару у 32 турі Ла-Ліги | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Десна здобула неймовірну перемогу над Динамо у 28 турі УПЛ
Сьогодні 21:21 1358 2
Ворскла та Олімпік не виявили сильнішого у 28 турі УПЛ
Сьогодні 21:24 224
Маріуполь вдома переміг СК Дніпро-1 у 28 турі УПЛ
Сьогодні 18:54 362
Шахтар - Зоря 0:0. Огляд матчу
Вчора 22:54 2128
Ференцварош викупив Зубкова у Шахтаря
Вчора 21:07 1554
Карпати зіграли внічию із ФК Львів у 28 турі УПЛ
Вчора 18:54 502
Колос обіграв Олександрію у 28 турі УПЛ
Вчора 18:52 1413
Фото дня. Український біатлоніст порадив ексміністру відрубати собі руки
Вчора 14:43 2188 2
Аліпов - головний тренер жіночої збірної України
Вчора 13:24 1156
Зеленський закликав відродити один з померлих клубів УПЛ
26.06.2020 20:25 55541 13
Блоги
Каргбо забив перший гол за Динамо...Щоправда у власні ворота
Каргбо забив перший гол за Динамо...Щоправда у власні ворота Андрій Твердохліб
Сьогодні 20:22 633
Відео дня. Один з найкращих голів в історії. 6 років тому Хамес сотворив свій шедевр
Відео дня. Один з найкращих голів в історії. 6 років тому Хамес сотворив свій шедевр Андрій Твердохліб
Сьогодні 19:39 580
У Ліверпулі є два суперклуби — Ліверпуль і дубль Ліверпуля: найкращі цитати Білла Шенклі
У Ліверпулі є два суперклуби — Ліверпуль і дубль Ліверпуля: найкращі цитати Білла Шенклі Андрій Твердохліб
Сьогодні 17:29 441
Ломаченко виграв кваліфікацію в автодрифті
Ломаченко виграв кваліфікацію в автодрифті Valeriy Ruchka
Сьогодні 16:42 556
Про збірну: її тренерів, Євро 2012 та Словенію-99. Горяїнов проти Кандаурова.
Про збірну: її тренерів, Євро 2012 та Словенію-99. Горяїнов проти Кандаурова. Valeriy Ruchka
Сьогодні 14:46 526
Паненка Мілевського, промах Шевченка та геній Шовковського: 14 років тому збірна України зіграла найепічніший матч
Паненка Мілевського, промах Шевченка та геній Шовковського: 14 років тому збірна України зіграла найепічніший матч Андрій Твердохліб
26.06.2020 19:50 4441
Фото дня. У Ломаченка новий імідж. Такого чемпіона світу ви ще не бачили
Фото дня. У Ломаченка новий імідж. Такого чемпіона світу ви ще не бачили Андрій Твердохліб
26.06.2020 18:37 13494
Легендарний! Юрген Клопп розплакався під час прямого ефіру
Легендарний! Юрген Клопп розплакався під час прямого ефіру Андрій Твердохліб
26.06.2020 18:06 1874
Ліверпуль у вогні! Фанати чемпіона Англії святкують історичний успіх
Ліверпуль у вогні! Фанати чемпіона Англії святкують історичний успіх Андрій Твердохліб
26.06.2020 17:40 1515
Відео дня. Ліверпульське безумство: як гравці Ліверпуля відреагували на чемпіонство
Відео дня. Ліверпульське безумство: як гравці Ліверпуля відреагували на чемпіонство Андрій Твердохліб
26.06.2020 16:36 909
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
23:09 Футбол Михайличенко: У суддівській кімнаті було радості не менше, ніж у роздягальні Десни 144
22:54 Футбол Гранада програла Ейбару у 32 турі Ла-Ліги 238
22:39 Футбол Аталанта Маліновського переграла Удінезе. Результати матчів 28 туру Серії А 387
22:25 Футбол Визначився останній півфіналіст Кубка Англії 368
22:09 Футбол Десна - Динамо 3:2. Огляд матчу 599
21:55 Футбол Іслоч переміг Городею у 15 турі чемпіонату Білорусі 484
21:42 Теніс Завацька: Планую їхати на US Open, для мене це важливо 578
21:24 Футбол Ворскла та Олімпік не виявили сильнішого у 28 турі УПЛ 224
21:21 Футбол Десна здобула неймовірну перемогу над Динамо у 28 турі УПЛ 1358 2
21:11 Футбол Шепелєв пропустить матч з Шахтарем 819
20:54 Футбол Вотфорд вдома програв Саутгемптону у 32 турі АПЛ 753
20:39 Футбол Челсі здолав Лестер у чвертьфіналі Кубка Англії 866
20:24 Футбол Мілан переміг Рому у 28 турі Серії А 770
20:22 Блог Каргбо забив перший гол за Динамо...Щоправда у власні ворота 639
20:10 Футбол Рух знищив Білшину у 15 турі чемпіонату Білорусі 1134
19:55 Футбол Вільярреал переграв Валенсію у 32 турі Ла-Ліги 896
19:40 Легка атлетика Гоцул: Ніяких планів з перенесення або скасування чемпіонатів України не існує 1241
19:39 Блог Відео дня. Один з найкращих голів в історії. 6 років тому Хамес сотворив свій шедевр 592
19:25 Баскетбол Київ-Баскет продовжив контракт із захисником 1189
19:20 Пряма трансляція Ворскла - Олімпік: онлайн-трансляція матчу 28 туру УПЛ. LIVE 712
19:19 Пряма трансляція Десна - Динамо: онлайн-трансляція матчу 28 туру УПЛ. LIVE 3215
19:08 Футбол Каргбо та Караваєв вийдуть у стартовому складі Динамо на матч з Десною 1281
18:54 Футбол Маріуполь вдома переміг СК Дніпро-1 у 28 турі УПЛ 362
18:40 Футбол Волинь підтвердила ще один випадок зараження коронавірусом 1625
18:25 Футбол Луїс отримав травму в матчі з Шеффілд Юнайтедом 1118

Гранада програла Ейбару у 32 турі Ла-Ліги

Сьогодні 22:54 238 0
Гранада програла Ейбару у 32 турі Ла-Ліги
#Гранада, #Ейбар

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 28 червня, у матчі 32 туру іспанської Ла-Ліги Гранада вдома зіграла Ейбаром.

У першому таймі гості вийшли вперед. На початку другого тайму господарі зрівняли рахунок. Та все ж на 69-ій хвилині Кіке забив переможний гол і Ейбар святкував виїзну перемогу.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
32 тур, 28 червня

Гранада - Ейбар 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 16 Де Бласіс, 1:1 - 48 Сольдадо, 1:2 - 69 Кіке

Раніше, Леванте впевнено переграв Бетіс у 32 турі Ла-Ліги.

Нагадаємо, Барселона втратила перемогу над Сельтою у 32 турі Ла-Ліги.

Коментарі ()