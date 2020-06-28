Гранада програла Ейбару у 32 турі Ла-Ліги

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 28 червня, у матчі 32 туру іспанської Ла-Ліги Гранада вдома зіграла Ейбаром.
У першому таймі гості вийшли вперед. На початку другого тайму господарі зрівняли рахунок. Та все ж на 69-ій хвилині Кіке забив переможний гол і Ейбар святкував виїзну перемогу.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
32 тур, 28 червня
Гранада - Ейбар 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 16 Де Бласіс, 1:1 - 48 Сольдадо, 1:2 - 69 Кіке
Раніше, Леванте впевнено переграв Бетіс у 32 турі Ла-Ліги.
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