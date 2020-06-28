Арсенал переміг Шеффілд Юнайтед у чвертьфіналі Кубка Англії

Визначився другий півфіналіст турніру

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 28 червня, у чвертьфінальному матчі Кубка Англії лондонський Арсенал на виїзді переграв Шеффілд Юнайтед.

У першому таймі матчу Пепе вивів вперед гостей, реалізувавши пенальті. Наприкінці матчу команди обмінялися забитими голами. Арсенал став другим півфіналом турніру. Вчора до півфіналу вийшов Манчестер Юнайтед.

Кубок Англії

Чвертьфінал, 28 червня

Шеффілд Юнайтед - Арсенал 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 25 Пепе (пен), 1:1 - 87 Макголдрік, 1:2 - 90+1 Себальйос

Раніше, Арсенал спробує підписати півзахисника Порту.