Арсенал спробує підписати півзахисника Порту

Перейра може продовжити кар'єру в Лондоні

Лондонський Арсенал претендує на півзахисника Порту Данилу Перейру.

Про це повідомляє Goal.com.

Керівництво португальського клубу готове піти на поступки і погодитися відпустити 28-річного португальця за третину суми відступних, прописаних в контракті гравця. Відступні за Перейру становлять 60 мільйонів євро, відповідно, Порту готовий вести переговори у відповідь на пропозицію від 20 мільйонів євро.

У сезоні-2019/20 Перейра провів за Порту 33 матчі, на його рахунку 1 результативна передача. Портал Transfermarkt.com оцінює вартість гравця в 24 мільйони євро.

Раніше, Арсенал на виїзді переміг Саутгемптон.