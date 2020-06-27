Манчестер Юнайтед вийшов у півфінал Кубка Англії

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Юнайтед у додатковий час обіграв Норвіч в 1/4 Кубка Англії.

Сьогодні, 27 червня, у матчі 1/4 фіналу Норвіч приймав Манчестер Юнайтед.

Основний час матчу завершився внічию – 1:1.

Наприкінці другого екстратайму перемогу Манчестер Юнайтед приніс гол Гаррі Магвайра.

Кубок Англії

1/4 фіналу, 27 червня

Норвіч – Манчестер Юнайтед 1:2 (1:1)

Голи: 0:1 – 51 Ігхало, 1:1 – 75 Кентвелл, 1:2 – 118 Магвайр

Нагадаємо, Челсі обіграв Манчестер Сіті у 31 турі АПЛ та приніс чемпіонство Ліверпулю.