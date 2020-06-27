Колос – Олександрія 2:1. Відео голів

Джерело - Чемпіон.
Колос обіграв Олександрію у 28 турі УПЛ.
20 хвилина. Відео голу Лисенка
29 хвилина. Відео голу Лисенка
48 хвилина. Відео голу Ковальця
Колос – Олександрія 2:1 (2:0)
Голи: 1:0 – 20 Лисенко, 2:0 – 29 Лисенко, 2:1 – 48 Ковалець
Попередження: Третьяков (80), Ковалець (83), Богданов (83)
Колос: Волинець, Зозуля, Гавриш (Парамонов, 46), Максименко (Задоя, 59), Ємець,Богданов, Мілько, Смирний, Ільїн (Морозко, 7 – Костишин, 72), Вільхамссон (Кожушко, 72), Лисенко
Запасні: Кучеренко, Чорноморець, Антюх, Мамаду
Олександрія: Паньків, Ковалець, Довгий (Грицук, 59), Третьяков, Мірошниченко (Вантух, 29), Бухал (Шендрик, 69), Сітало, Пашаєв (Міщенко, 69), Банада, Дубра, Задерака
Запасні: Білик, Гордієнко, Стецьков, Безбородько, Лучкевич
Раніше повідомлялося, що Колос переглядає конголезького захисника українського походження.