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Колос переглядає конголезького захисника українського походження

Сьогодні 20:45 328 0
Колос може підсилитися захисником
Колос переглядає конголезького захисника українського походження
#Колос, #УПЛ

Джерело - meta-ratings.com.ua.

Конголезький захисник українського походження Владіс-Еммерсон Іллой-Айєт найближчим часом може стати гравцем Колосу.

Про це повідомляє meta-ratings.com.ua.

Наразі 24-річний уродженець Одеси тренується в складі клубу з Ковалівки. Рішення про підписання можливого контракту тренерський штаб прийме після перегляду можливостей гравця.

Відзначимо, що Еммерсон раніше грав за Чорноморець, Карпати, Ниву (Тернопіль), Олімпік і донецький Металург.

Також, захисник грав у юнацькій збірній України U-17 та викликався в молодіжку U-21.

Нагадаємо, Динамо у матчі з чотирма пенальті обіграло Колос у 27 турі УПЛ.

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