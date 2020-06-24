Колос переглядає конголезького захисника українського походження

Колос може підсилитися захисником

Конголезький захисник українського походження Владіс-Еммерсон Іллой-Айєт найближчим часом може стати гравцем Колосу.

Про це повідомляє meta-ratings.com.ua.

Наразі 24-річний уродженець Одеси тренується в складі клубу з Ковалівки. Рішення про підписання можливого контракту тренерський штаб прийме після перегляду можливостей гравця.

Відзначимо, що Еммерсон раніше грав за Чорноморець, Карпати, Ниву (Тернопіль), Олімпік і донецький Металург.

Також, захисник грав у юнацькій збірній України U-17 та викликався в молодіжку U-21.

Нагадаємо, Динамо у матчі з чотирма пенальті обіграло Колос у 27 турі УПЛ.