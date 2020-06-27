Голкіпер Карпат: Дербі - це завжди цікаво

Голкіпер Карпат Олег Кудрик очікує від матчу 28-го туру української Прем'єр-ліги проти ФК Львів багато боротьби та емоцій на полі.

Про це розповів сам футболіст.

"Думаю, буде хороша гра. Дербі - це завжди цікаво. Буде багато боротьби, багато емоцій.

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Чого чекати від нас? Ми готуємося тиждень - складно щось говорити про першу гру. На полі буде видно, як ми готові. Все покаже гра.

Чи буде важко догравати чемпіонат? Сто відсотків. Нам потрібно зіграти дев'ять матчів менш, ніж за місяць. Звичайно, буде непросто. Але виходу немає - треба їхати і грати", - сказав Кудрик.