Барселона та Ювентус готують обмін футболістами

Джерело - tsn.ua.
Іспанська Барселона і туринський Ювентус домовилися про обмін футболістами.
Про це повідомляє газета La Repubblica.
Італійський клуб отримає бразильського півзахисника Артура Мело, у зворотному напрямку вирушить боснійський хавбек Міралем П’янич.
Джерело не уточнює, чи буде якийсь із клубів доплачувати іншому за цей обмін.
Очікується, що трансфер відбудеться до 30-го червня. П’янич вже домовився з "блаугранас", тоді як Артур до недавнього моменту не хотів залишати Каталонію, але в останні дні погодився це зробити.
Нагадаємо, у Барселоні розкритикували суддівство у матчі Реала.