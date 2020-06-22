Барселона та Ювентус готують обмін футболістами

Угоду планують закінчити до кінця червня

Іспанська Барселона і туринський Ювентус домовилися про обмін футболістами.

Про це повідомляє газета La Repubblica.

Італійський клуб отримає бразильського півзахисника Артура Мело, у зворотному напрямку вирушить боснійський хавбек Міралем П’янич.

Джерело не уточнює, чи буде якийсь із клубів доплачувати іншому за цей обмін.

Очікується, що трансфер відбудеться до 30-го червня. П’янич вже домовився з "блаугранас", тоді як Артур до недавнього моменту не хотів залишати Каталонію, але в останні дні погодився це зробити.

Нагадаємо, у Барселоні розкритикували суддівство у матчі Реала.