Гірн анонсував бій Джошуа - Пулєв

Бій між Ентоні Джошуа та обов'язковим претендентом на пояс IBF Кубратом Пулєвим може відбутися у Лондоні.

Про це заявив промоутер Matchroom Boxing Едді Гірн.

"Листопад. Я хочу, щоб цей бій відбувся в Британії. Його можна провести на O2 Арена в Лондоні.

Це може бути велика арена, якщо нам не дозволять битися на відкритому майданчику перед 80 тисячами глядачів. Тоді ми підемо на велику арену.

Я хочу провести бій у Британії. Такий план. Можливо, листопад - це час для Кубрата Пулєва", - сказав Гірн.