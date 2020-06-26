Шахов зіграє з перших хвилин у матчі проти Ювентуса

Джерело - Чемпіон.
Хавбек Лечче і збірної України Євген Шахов потрапив в стартовий склад свого клубу на матч 28-го туру Серії А проти Ювентуса.
Про це повідомляє прес-служба клубу.
#JuventusLecce così in campo #avantilecce #forzalecce— U.S. Lecce (@OfficialUSLecce) June 26, 2020
🔜 https://t.co/Z05dRF8KKe pic.twitter.com/n7aKImAY8N
У цьому сезоні 29-річний українець зіграв за Лечче 17 матчів, зробив 3 асисти. У попередньому турі він зіграв проти Мілана всього 4 хвилини.
Матч Ювентус - Лечче розпочнеться о 22:45 за київським часом.
Раніше, Барселона та Ювентус готують обмін футболістами.