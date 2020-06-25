Зоря втратила двох гравців перед матчем із Шахтарем

Джерело - zarya-lugansk.com.
Заурі Махарадзе та Дмитро Іванісеня не допоможуть Зорі у найближчих матчах.
Про це розповів головний тренер луганського клубу Віктор Скрипник.
"Віталій Вернидуб в строю і вже тренується в загальній групі. Шкода, що він нам не допоможе через перебір карток.
Заурі Махарадзе пошкодив привідний м'яз. У нього серйозний надрив. Вибув десь на 3-4 тижні, тобто, до кінця чемпіонату.
У Діми Іванісені є проблема із задньою поверхнею стегна, але все йде на поліпшення і сподіваюся, в грі з Шахтарем він нам допоможе", - сказав Скрипник.
Матч 28-го туру УПЛ Шахтар – Зоря відбудеться 27 червня і розпочнеться о 19:30.
Раніше, Вернидуб прокоментував матч проти Шахтаря.