Зоря втратила двох гравців перед матчем із Шахтарем

Заурі Махарадзе та Дмитро Іванісеня не допоможуть Зорі у найближчих матчах.

Про це розповів головний тренер луганського клубу Віктор Скрипник.

"Віталій Вернидуб в строю і вже тренується в загальній групі. Шкода, що він нам не допоможе через перебір карток.

Заурі Махарадзе пошкодив привідний м'яз. У нього серйозний надрив. Вибув десь на 3-4 тижні, тобто, до кінця чемпіонату.

У Діми Іванісені є проблема із задньою поверхнею стегна, але все йде на поліпшення і сподіваюся, в грі з Шахтарем він нам допоможе", - сказав Скрипник.