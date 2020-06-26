Михайленко: У кожному турі є суддівські скандали

Джерело - scdnipro1.com.ua.
Головний тренер Дніпро-1 Дмитро Михайленко розкритикував суддівство в УПЛ.
Про це розповів сам український спеціаліст.
"Після матчу в Полтаві знову пішли розмови про суддівство. Наскільки все це заважає команді? Звичайно, заважає. Ми бачимо, що у кожному турі є суддівські скандали – і великі, і маленькі, тому зараз наш суддівський корпус точно перебуває у ненайкращому стані.
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Багато результативних помилок і скарг на арбітраж, тому хочеться, аби судді не заважали грати у футбол, а були б більш справедливими і якомога швидше навели у себе лад, оскільки ситуація, насправді, не дуже хороша", - розповів Михайленко.