 Сабо: Навіщо суддям VAR, якщо вони не вміють ним користуватися? | Футбол | Champion.com.ua
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Сабо: Навіщо суддям VAR, якщо вони не вміють ним користуватися?

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Екстренер Динамо розкритикував арбітра Сергія Бойка
Сабо: Навіщо суддям VAR, якщо вони не вміють ним користуватися?
#Сабо, #Динамо

Джерело - 1927.kiev.ua.

У матчі 27 туру УПЛ з Колосом київське Динамо не заслужило на перемогу.

Про це заявив фахівець Йожеф Сабо.

"Динамо не заслужило на перемогу. Колос виглядав відчутно краще. Напевно, після кількох перемог кияни розслабилися і подумали, що без зусиль обіграють суперника. Тут вже психологія зіграла свою роль. Колос виглядав гідно, тільки не використовував свої моменти, а шанси забити у них були.

У Динамо можу виділити тільки Бущана. Непоганий воротар. Є ще і Бойко, але Олексій Михайличенко бачить, що Денис трохи просів і ставить найсильнішого на цей час.

Інша справа - арбітр не впорався зі своїм завданням. Як би його виправдовували, я стою на своєму, як і багато футболістів і інші футбольні експерти.

Навіщо їм ВАР, якщо вони не вміють ним користуватися? Як можна розбирати спірний епізод через кілька хвилин, коли вже все загралося? Як можна дивитися 3-4 хвилини момент, по якому і дивитися нема чого? Там і свистіти не було потреби. В Англії на таке навіть не подивляться. Ну, притримав ледь помітно.

Це все псує гру. Я з самого початку говорив, як тільки ВАР почали впроваджувати в інших чемпіонатах, що суперечок від цього менше не стане. Тим більше, що в нашому чемпіонаті дуже низький рівень суддівства. Постійно говоримо про роботу арбітрів. У судді йдуть хто попало", - зазначив Сабо.

Раніше, в УАФ оцінили роботу Бойка у матчі Динамо – Колос.

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