Цецадзе: Працюємо над тактикою, гравці ФК Львів її не знають

Гравці ФК Львів активно готуються до матчу проти Карпат.

Про це розповів новий головний тренер львівського клубу Георгій Цецадзе.

"Ми зараз в основному на тактику працюємо, на стратегію гри. Це компоненти, над якими потрібно працювати, які потрібно пояснювати, тому що гравці цього не знають. Якби вони знали, я б не говорив.

Важливо: Цецадзе очолив ФК Львів

Це дуже важлива гра. Дербі завжди і всюди важливі, у всіх країнах. Не тільки уболівальники зі Львова будуть дивитися, а вся країна, я впевнений, буде стежити. Звичайно, ми налаштовуємося на гру і хочемо виграти. Думаю, у нас це вийде", - сказав Цецадзе.