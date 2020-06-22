Визначився новий головний тренер ФК Львів

Новим головним тренером ФК Львів став грузинський фахівець Георгій Цецадзе.

Про це повідомляє пресслужба львівського клубу.

Сьогодні, 22 червня, нового наставника було представлено команді.

Останнім клубом 45-річного Цецадзе був Сабуртало. Також в Грузії тренер очолював Діла, Локомотив і Самтредіа. У сезоні 2016/17 він разом з Самтредіа виграв чемпіонат та Суперкубок Грузії. Цецадзе працював зі збірною Грузії U-21 з 2017 по 2018 рік.

Раніше він очолював національну команду U-19, з якою в 2013 році вийшов у фінальну частину чемпіонату Європи.

Нагадаємо, Мелікян залишив посаду головного тренера ПФК Львів.

Також повідомлялося, що клуб очолить грузинський спеціаліст.