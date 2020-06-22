Джерело - pfclviv.com.
Новим головним тренером ФК Львів став грузинський фахівець Георгій Цецадзе.
Про це повідомляє пресслужба львівського клубу.
Сьогодні, 22 червня, нового наставника було представлено команді.
Останнім клубом 45-річного Цецадзе був Сабуртало. Також в Грузії тренер очолював Діла, Локомотив і Самтредіа. У сезоні 2016/17 він разом з Самтредіа виграв чемпіонат та Суперкубок Грузії. Цецадзе працював зі збірною Грузії U-21 з 2017 по 2018 рік.
Раніше він очолював національну команду U-19, з якою в 2013 році вийшов у фінальну частину чемпіонату Європи.
Нагадаємо, Мелікян залишив посаду головного тренера ПФК Львів.
Також повідомлялося, що клуб очолить грузинський спеціаліст.