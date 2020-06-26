УАФ перенесла фінал Кубка України у Харків

Джерело - УАФ.
Фінал Кубка України відбудеться 8 липня на ОСК Металіст.
Про це повідомляє пресслужба УАФ.
Виконком розглянув рекомендації МОЗу та вирішив перенести фінал турніру із Львова у Харків.
У фіналі зустрінуться Динамо та Ворскла.
Спочатку проведення фіналу Кубку України-2019/2020 було заплановано в Тернополі, однак згодом Виконавчий комітет УАФ переніс фінальний поєдинок до Львова. Натомість Тернопільський міський стадіон було затверджено місцем проведення фіналу Кубку України наступного сезону (2020/2021).
Раніше повідомлялося, що фінал Кубка України відбудеться у Харкові.