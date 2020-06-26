УАФ перенесла фінал Кубка України у Харків

Місце проведення фіналу Кубка України знову перенесли

Джерело - УАФ.

Фінал Кубка України відбудеться 8 липня на ОСК Металіст.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Виконком розглянув рекомендації МОЗу та вирішив перенести фінал турніру із Львова у Харків.

У фіналі зустрінуться Динамо та Ворскла.

Спочатку проведення фіналу Кубку України-2019/2020 було заплановано в Тернополі, однак згодом Виконавчий комітет УАФ переніс фінальний поєдинок до Львова. Натомість Тернопільський міський стадіон було затверджено місцем проведення фіналу Кубку України наступного сезону (2020/2021).

Раніше повідомлялося, що фінал Кубка України відбудеться у Харкові.