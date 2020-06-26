МОЗ рекомендувало перенести фінал Кубка України зі Львова

Джерело - УАФ.
Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов закликав УАФ перенести фінал Кубка України зі Львова у інший регіон.
Про це повідомляє пресслужба УАФ.
"Аналіз епідемічної ситуації у Львівській області та місті Львові дає підстави вважати, що рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо послаблення протиепідемічних заходів, у тому числі проведення спортивних заходів, не будуть застосовані, що може поставити під загрозу проведення фінального матчу Кубку України з футболу сезону-2019/2020.
Враховуючи викладене, пропонуємо розглянути питання щодо перенесення фінального матчу Кубку України з футболу сезону-2019/2020 зі Львова до регіону з більш стабільною епідемічною ситуацією", - йдеться у листі МОЗу.
Сьогодні, 26 червня, Виконком УАФ проведе засідання, на якому буде прийнято рішення щодо місця проведення фіналу Кубку України-2019/2020, який відбудеться 8 липня 2020 року.
Раніше повідомлялося, що фінал Кубка України відбудеться у Харкові.