МОЗ рекомендувало перенести фінал Кубка України зі Львова

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов закликав УАФ перенести фінал Кубка України зі Львова у інший регіон.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

"Аналіз епідемічної ситуації у Львівській області та місті Львові дає підстави вважати, що рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо послаблення протиепідемічних заходів, у тому числі проведення спортивних заходів, не будуть застосовані, що може поставити під загрозу проведення фінального матчу Кубку України з футболу сезону-2019/2020.

Враховуючи викладене, пропонуємо розглянути питання щодо перенесення фінального матчу Кубку України з футболу сезону-2019/2020 зі Львова до регіону з більш стабільною епідемічною ситуацією", - йдеться у листі МОЗу.