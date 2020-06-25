 Скрипник: Шахтар абияк грати не буде | Футбол | Champion.com.ua
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Скрипник: Шахтар абияк грати не буде

Вчора 23:13 629 0
Віктор Скрипник прокоментував матч проти Зорі
Скрипник: Шахтар абияк грати не буде
#Зоря, #Шахтар, #Скрипник

Джерело - zarya-lugansk.com.

Зорі у матчі із Шахтарем потрібно набирати очки.

Про це розповів головний тренер луганського клубу Віктор Скрипник.

"Тенденція йде на покращення. Ми перемогли в матчі з Колосом. На 60 хвилин нас вистачило в матчі з Динамо. Зараз була хороша зустріч з Десною. Будемо сподіватися, що і далі буде не гірше. Сподіваюся, це не межа, і ми будемо розвиватися і далі.

Особисто для мене важче грати проти майстрів, які багато вміють у футболі і грають по ситуації. Упевнений, що наш майбутній суперник, мотивований він чи ні, як-небудь грати не буде. Шахтар виходить на поле і робить свою роботу добре. Не дарма вони достроково стали чемпіонами. Але ми будемо дивитися на себе. Нам потрібно набирати очки", - розповів Скрипник.

Нагадаємо, Зоря втратила двох гравців перед матчем із Шахтарем.

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