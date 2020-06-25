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Боруссія підписала контракт з Меньє

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Тома Меньє підписав 4-річний контракт
Боруссія підписала контракт з Меньє
#Меньє, #Боруссія

Джерело - tribuna.com.

Захисник Тома Меньє став гравцем дортмундської Боруссії.

Про це повідомляє пресслужба німецького клубу.

28-річний бельгієць підписав з новою командою контракт до 2024 року. Меньє перейшов в Боруссію на правах вільного агента після терміну його угоди з ПСЖ.

Футболіст виступатиме під 24-м номером.

"Я амбітний і хотів би вигравати трофей з Боруссією, як і з ПСЖ", - заявив Меньє.

Нагадаємо, ПСЖ прагне замінити свого капітана зіркою Баварії.

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