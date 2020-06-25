Джерело - tribuna.com.
Захисник Тома Меньє став гравцем дортмундської Боруссії.
Про це повідомляє пресслужба німецького клубу.
28-річний бельгієць підписав з новою командою контракт до 2024 року. Меньє перейшов в Боруссію на правах вільного агента після терміну його угоди з ПСЖ.
Футболіст виступатиме під 24-м номером.
"Я амбітний і хотів би вигравати трофей з Боруссією, як і з ПСЖ", - заявив Меньє.
Bonjour, Thomas! 👋🇧🇪 #MEUNIER24— Borussia Dortmund (@BVB) June 25, 2020
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Нагадаємо, ПСЖ прагне замінити свого капітана зіркою Баварії.