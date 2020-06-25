Бондар: Номер Ракіцького треба заслужити

Захисник Шахтаря Валерій Бондар свій ігровий номер у донецькій команді одержав випадково.

Про це розповів сам футболіст.

"Усі гравці, які є в U-19, дублі, вже мають номери у першій команді. Коли я дивився в УПЛ на сайт, в кого який номер, не знаю, хто мені присвоював, але 77 у мене був від початку. Розмовляв із Ярославом Ракіцьким. Він не проти, щоб я взяв 44-й. Але я вважаю, що на все свій час. Мабуть, треба це заслужити", – розповів Бондар.