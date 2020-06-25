 Бондар: Номер Ракіцького треба заслужити | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Ворскла обіграла Маріуполь у серії пенальті та вийшла у фінал Кубка України
Вчора 22:10 3924 1
Челсі - Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу 31 туру АПЛ. LIVE
Сьогодні 20:04 83
Фото дня. 16-річний герой Ворскли пів року тому грав за технікум
Сьогодні 12:01 2754
Лідер збірної України заразився коронавірусом
Сьогодні 09:11 1880
Шедевральний гол Маліновського у ворота Лаціо
Сьогодні 08:08 4638
Гармата імені Маліновського: хавбек збірної України забив феноменальний гол у ворота Лаціо
Сьогодні 07:34 6674
Інгулець переміг Гірник-Спорт у 20 турі Першої ліги
Вчора 17:51 2182
Слова Тайсона про Тете - це звичайна заздрість – агент
Вчора 17:15 2297 1
Каштру підшукав заміну своєму асистенту
Вчора 16:45 2135
Тайсон: Не можу стверджувати, що Тете буде новим Дугласом Костою
Вчора 16:13 2456
Блоги
Фото дня. 16-річний герой Ворскли пів року тому грав за технікум
Фото дня. 16-річний герой Ворскли пів року тому грав за технікум Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:01 2738
Відео дня. Ворскла вдруге в своїй історії зіграє в фіналі Кубку України: неймовірні емоції з роздягальні полтавців
Відео дня. Ворскла вдруге в своїй історії зіграє в фіналі Кубку України: неймовірні емоції з роздягальні полтавців Андрій Твердохліб
Сьогодні 08:54 741
Гармата імені Маліновського: хавбек збірної України забив феноменальний гол у ворота Лаціо
Гармата імені Маліновського: хавбек збірної України забив феноменальний гол у ворота Лаціо Андрій Твердохліб
Сьогодні 07:34 6662
Марадона зняв труси під час танцю. Легенда знову зганьбився
Марадона зняв труси під час танцю. Легенда знову зганьбився Valeriy Ruchka
Вчора 18:01 800
Шість років тому Суарес укусив К'єлліні на чемпіонаті світу
Шість років тому Суарес укусив К'єлліні на чемпіонаті світу Valeriy Ruchka
Вчора 17:02 1644
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
20:15 Футбол Клайн покине Ліверпуль 87
20:04 Пряма трансляція Челсі - Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу 31 туру АПЛ. LIVE 83
19:58 Футбол Вернидуб: Зоря спробує нав'язати Шахтарю свій футбол 267
19:47 Футбол Фавр залишиться у Боруссії на наступний сезон 297
19:30 Футбол Бондар: Номер Ракіцького треба заслужити 490
19:17 Футбол Вест Гем втратить трьох гравців 615
18:58 Футбол Балкани обіграли Черкащину у 20 турі Першої ліги 560
18:45 Футбол Ювентус та Барселона готують обмін гравцями 679
18:30 Футбол Рома узгодила контракт із Педро 778
18:15 Футбол Барселона може підписати Кавані 787
17:56 Футбол Максимов: Відчуваю дуже цікаве протистояння з Динамо у фіналі Кубка України 911
17:45 Футбол Боруссія підписала контракт з Меньє 881
17:29 Баскетбол Клуби Суперліги стартуватимуть у Кубку України з 1/8 фіналу 981
17:15 Футбол Сікан: Чекаю на свій шанс у Шахтарі 1024
16:59 Бокс Ф’юрі не впевнений у перемозі Джошуа над Усиком 1463
16:46 Теніс Джокович проявив неповагу до світу тенісу – аргентинський тенісист 1391
16:28 Інше Олімпійський відкриває свої двері для всіх охочих займатися спортом 1147
16:12 Футбол 16-річний герой Ворскли відмовився переходити у Шахтар 1456
15:55 Футбол Реал - Мальорка 2:0. Огляд матчу 1064
15:39 Футбол Бразильські ЗМІ назвали зарплату Тайсона у Шахтарі 2140
15:25 Футбол Тренер Ісенка: Кілька років тому його ледь Шахтер не переманив 1613
15:10 Бокс Стала відома нова дата бою Вайт - Повєткін 1333
14:55 Хокей Могильний та Гончар не потрапили до Зали слави НХЛ 1419
14:40 Бокс Ф'юрі відмовився співпрацювати зі скандальним радником 1396
14:25 ММА Менеджер Нурмагомедова: Мак-Грегор не отримає реваншу з Хабібом 1514

Бондар: Номер Ракіцького треба заслужити

Сьогодні 19:30 490 0
Валерій Бондар прокоментував свій номер у Шахтарі
Бондар: Номер Ракіцького треба заслужити
#Бондар, #Шахтар, #Ракіцький

Джерело - Yellow.

Захисник Шахтаря Валерій Бондар свій ігровий номер у донецькій команді одержав випадково.

Про це розповів сам футболіст.

"Усі гравці, які є в U-19, дублі, вже мають номери у першій команді. Коли я дивився в УПЛ на сайт, в кого який номер, не знаю, хто мені присвоював, але 77 у мене був від початку. Розмовляв із Ярославом Ракіцьким. Він не проти, щоб я взяв 44-й. Але я вважаю, що на все свій час. Мабуть, треба це заслужити", – розповів Бондар.

Раніше, Бондар вказав на інтерес англійських та італійських клубів.

Коментарі ()