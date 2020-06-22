Джерело - footballua.tv.
Захисник Шахтаря Валерій Бондар попри інтерес інших клубів має намір продовжувати захищати кольори рідної донецької команди.
Про це розповів сам футболіст.
"Коли чемпіонат світу тільки починався, писали агенти з деяких англійських клубів. Також знаю, що були хороші, серйозні пропозиції з Італії.
Але я люблю Шахтар. Це мій клуб, моя команда, я тут з дитинства. Я відданий цьому клубу і хочу грати тут якомога довше, завойовувати трофеї.
Зіграти на Донбас Арені - це моя мрія. Вперше на стадіон потрапив у вісім років - було казково і неймовірно. Мрію повернутися туди й зіграти", - сказав Бондар.
Раніше повідомлявся, що захисник Шахтаря зламав ногу.